Холодец из куриных желудков по Дюкану (2, 3, 4 этапы диеты)
Опубликовано: 29.09.2015
Разместил: ФеяРассвета
Калорийность/100г: 93.38
Жиры/100г: 2.75
Разместил: ФеяРассвета
Калорийность/100г: 93.38
Жиры/100г: 2.75
Калорийность: 870.26
Время приготовления: 60
Белки/100г: 14.11
Углеводы/100г: 3.15
Время приготовления: 60
Белки/100г: 14.11
Углеводы/100г: 3.15
Вкусный, полезный, низкокалорийный холодец из куриных желудков с морковкой и зелёным луком можно готовить на диете Дюкана. В таком холодце содержание жиров и углеводов минимально, поэтому можно съесть большую порцию не опасаясь за последствия!
Особенно хорош холодец в жаркую погоду, когда совсем не хочется есть что-то горячее.
Время приготовления куриных желудков зависит от возраста, породы и рациона питания курицы. Поэтому самый верный способ определить готовность – попробовать мясо на мягкость. Правильно приготовленные желудки на вкус плотные, как кусок мяса, и легко разжевываются.
Напомним, что в прошлый раз мы готовили куриный зельц по Дюкану .
Холодец из куриных желудков - пошаговый рецепт с фото.
На приготовление понадобится 60 минут и ещё 2 часа нужно для застывания. Из приведённых продуктов получается 4 порции.
Ингредиенты:
- куриные желудки – 600 г,
- желатин – 20 г,
- укроп – 10 г,
- зелёный лук – 30 г,
- чеснок – 3 зуб.,
- морковь – 200 г,
- репчатый лук – 60 г.
Особенно хорош холодец в жаркую погоду, когда совсем не хочется есть что-то горячее.
Время приготовления куриных желудков зависит от возраста, породы и рациона питания курицы. Поэтому самый верный способ определить готовность – попробовать мясо на мягкость. Правильно приготовленные желудки на вкус плотные, как кусок мяса, и легко разжевываются.
Напомним, что в прошлый раз мы готовили куриный зельц по Дюкану .
Холодец из куриных желудков - пошаговый рецепт с фото.
На приготовление понадобится 60 минут и ещё 2 часа нужно для застывания. Из приведённых продуктов получается 4 порции.
Ингредиенты:
- куриные желудки – 600 г,
- желатин – 20 г,
- укроп – 10 г,
- зелёный лук – 30 г,
- чеснок – 3 зуб.,
- морковь – 200 г,
- репчатый лук – 60 г.
Как приготовить в домашних условиях
Куриные желудки для холодца тщательно промываем, очищаем. Добавляем луковицу, 2 зубчика чеснока, всю морковь, соль. Готовим на медленном огне 40 минут. За это время желудки станут мягкими и нежными.
Остывшие желудки нарезаем кубиками 1 х 1 сантиметр, также режем морковку.
Бульон, в котором варились желудки, процеживаем и растворяем в нём желатин. Желатин можно растворить сразу, как только бульон сварился и немного остыл, а затем процедить всё вместе.
К мясу и морковке добавляем мелко порубленный укроп, зелёный лук. Зубчик чеснока режем очень мелко, тоже отправляем в миску к остальным ингредиентам.
Заливаем содержимое миски слегка остывшим бульоном, перемешиваем, добавляем соль по вкусу.
Заполняем приготовленной смесью ёмкость, в которой будет застывать холодец из куриных желудочков. Старайтесь не заполнять посуду лишним бульоном, достаточно чтобы смесь была им слегка покрыта.
Холодец застынет примерно за 2 часа, это зависит от глубины и ширины посуды, а также температуры в холодильнике.
Воспользуйтесь этим простым и вкусным рецептом приготовления холодца куриных желудков, его можно разнообразить, добавив несколько свежих шампиньонов за 10 минут до готовности.
Так же рекомендуем приготовить на горячее цыпленка с брусничным соусом.
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Отзывы и комментарии
22.12.2015 / 10:08
НараОчень вкусно. Спасибо.